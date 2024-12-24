Отгрузки российского зерна на экспорт рухнули больше чем на 23%

С 1 по 23 декабря Россия отгрузила на экспорт почти 2,5 млн тонн зерна. Это на 23,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс» .

В Российском зерновом союзе отметили, что в начале первого зимнего месяца наблюдалось увеличение отгрузок. Однако уже в последнюю неделю было зафиксировано сокращение. Так, на 9,3% сократился экспорт пшеницы. Он составил 2,29 млн тонн. Экспорт кукурузы упал на 79%, до 93 тыс. тонн, а ячменя — на 67%, до 79 тыс. тонн.

В союзе подытожили, что всего по итогам декабря отгрузки пшеницы могут составить 3,1 млн тонн. В декабре 2023 года этот показатель был 3,6 млн тонн.

Среди стран, закупающих у России зерно, лидирует Египет. Он закупил 363 тыс. тонн. Второе место занимает Бангладеш. Туда отгружено 288 тыс. тонн. Тройку лидеров замыкает Саудовская Аравия — 373 тысячи тонн.

Ранее стало известно, что более 60% зерна в России производят фермеры и малый бизнес. Общий вклад малого бизнеса в сельское хозяйство страны составляет около 40%.