Более 60% зерна в России производят фермеры и малый бизнес

Председатель совета Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» Олег Сирота сообщил, что фермеры и малый региональный бизнес вносят огромный вклад в сельское хозяйство страны и производят преимущественное количество зерна.

По словам эксперта, если проверить программу комплексного развития территорий, то около 90% инвестирования в программу — это фермеры и малый региональный бизнес, а не агрохолдинги.

«Можно посмотреть результаты за 10 лет. Вклад фермерских хозяйств вырос с 400 млрд до 1 трлн 240 млрд рублей, огромный вклад сделан в растениеводство. Около 66% российского зерна производится фермерами и малым бизнесом», — сказал Сирота.

Он отметил, что общий вклад малого бизнеса в сельское хозяйство страны составляет около 40%. При этом отечественные фермеры производят примерно 98% борщевых, 86% картофеля, 90% капусты. Доля малого бизнеса в производстве коров и коз — более 90%.