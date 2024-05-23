Сбербанк: в России появился новый средний класс

Главный аналитик Сбербанка утверждает, что из-за растущих зарплат в сферах IT, строительства и обрабатывающей промышленности в РФ сформировался новый средний класс, сообщает РБК .

Как заявил старший управляющий директор — главный аналитик «Сбера» Михаил Матовников, потребление остается сильным, а заработные платы растут. Их средний рост составляет порядка 16–18%, а в некоторых сферах он еще больше.

По словам аналитика, многие люди увеличили свои доходы за счет сфер обработки, строительства и IT. Из-за роста зарплат меры, направленные на минимизацию системного риска финансового сектора, теперь работают не лучшим образом.

Выдача кредитов с высоким показателем долговой нагрузки заемщика запрещена, но сейчас у нового класса, которому как раз и не давали кредиты, появилось больше денег и потребностей.

«На рынок вышел класс людей, которые были недокредитованы, и это, конечно, структурно очень сильно влияет на объем и качество потребительского спроса», — завил Матовников.

Ранее стало известно, что в РФ зумеры получают больше 100 тыс руб в месяц. При этом они часто берут деньги в долг у родных.