В России зумеры получают больше 100 тыс руб в месяц, но занимают деньги у родных

Опрос: в России 63% зумеров заявили, что зарабатывают больше 100 тыс руб

В России «поколение Z» или зумеры чаще других заявляют о месячных доходах свыше 100 тыс. рублей — 63% молодых людей против 17-22% представителей старших поколений. Тем не менее, утверждения о высоких заработках не мешают зумерам постоянно занимать деньги у родственников, свидетельствует опрос «Росгосстрах» и Банка «Открытие», копию которого публикует Газета.ru .

Зумерами называют людей, который родились в 1997–2012 годах, бумерами — рожденных в 1946–1964 годах, миллениалами — 1981–1996 гг. р., а «поколение X» представляют рожденные в 1965–1980 годах, пояснили исследователи.

Больше половины опрошенных зумеров заявили, что получают более 100 тыс. рублей в месяц, однако почти столько же (63%) признались, что продолжают просить деньги у родственников.

Также, судя по исследованию, без малого каждый второй россиянин (49%) зарабатывает первые деньги уже в 18-23 года. К 23-25 годам такие люди могут себя полностью обеспечивать, отметили исследователи.

Примечательно, что зуммеры лидируют в рейтинге россиян, которые хотя бы раз брали кредит — 84% против 56-78% представителей других поколений.