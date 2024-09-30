Сбер повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых

Сбер улучшил условия по вкладам и повысил до 20% годовых максимальную ставку по депозитам на срок до одного года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Отмечается, что максимальная ставка теперь доступна на сроках до года по любым средствам и повышена до 20% годовых.

По линейке «Лучший процент» можно разместить вклад под 20% годовых на срок от семи до девяти месяцев.

По линейке «Сбервклад» максимальные ставки на срок от семи до девяти месяцев составляют 20%, от трех до шести месяцев — 18,5%, от десяти месяцев до одного года — 18%.

«Мы услышали запросы наших клиентов и вернули максимальные ставки на более короткие сроки — семь и девять месяцев», — сказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ранее первый заместитель президента-председателя правления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что Центробанк РФ может повысить ключевую ставку до 23%, если в 2025 году инфляция разгонится до 8%.