В ВТБ заявили о возможном повышении ключевой ставки до 23%

Первый заместитель президента-председателя правления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что Центробанк РФ может повысить ключевую ставку до 23%, если в 2025 году инфляция разгонится до 8%, сообщает РБК .

Он подчеркнул, что регулятор может понизить ставку вплоть до 11%, если темпы роста потребительских цен в России замедлятся до 4%. При этом основной сценарий в следующем году предполагает инфляцию на уровне 6% и среднюю ставку в 19% годовых.

При этом эксперт не исключил, что до конца текущего года ключевая ставка может увеличиться с 19 до 20% годовых, обновив свой нынешний рекорд.

Ранее стало известно, что ВТБ повысил ставки по рыночной ипотеке на 1,5 процентных пункта (п.п.). Так, кредиты на покупку жилой недвижимости стали доступны от 22% годовых с учетом действующих дисконтов.