ВТБ повышает ставки по рыночной ипотеке с 25 сентября

Банк ВТБ с 25 сентября повышает ставки по рыночной ипотеке на 1,5 процентных пункта (п.п.). Так, кредиты на покупку жилой недвижимости будут доступны от 22% годовых с учетом действующих дисконтов, сообщает ТАСС .

«Решение связано с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями ее дальнейшего увеличения, из-за чего стоимость привлечения средств для банков существенно повысилась», — заявили в пресс-службе кредитной организации.

В ВТБ предлагают кредиты на покупку жилья с процентной ставкой от 22% годовых. При этом банк продолжает анализировать ситуацию на рынке и, если она изменится, может пересмотреть условия ипотечных программ.

При этом, по словам представителя банка, в рамках комбинированной ипотечной программы, которая объединяет в себе льготные условия и рыночные ставки, процентные ставки начинаются от 7,4%.

В кредитной организации добавили, что клиенты, которым успели одобрить заявки до 25 сентября, смогут воспользоваться прежними условиями кредитования до 4 октября.

13 сентября на очередном заседании совет директоров Банка России рассмотрел вопрос о ключевой ставке и поднял ее до 19% годовых. В последний раз ставку поднимали с 16 до 18% в июле.