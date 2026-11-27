Индийский депутат пригласил 400 тысяч человек на свадьбу дочери

Депутат Анант Сингх из индийского штата Бихар пригласил на свадьбу дочери Шиванги 400 тысяч человек. Наплыв гостей парализовал движение на окрестных дорогах, сообщает Сноб со ссылкой на The Guardian.

Торжество прошло 25 ноября в деревне Надаван на территории поместья площадью 2,5 гектара. Сингх позвал коллег, артистов и жителей соседних деревень. Один из политиков не смог проехать на автомобиле и добирался через поля на тракторе. Зрители забирались на деревья и опоры линий электропередачи.

Для высокопоставленных гостей обустроили пять вертолетных площадок. Невеста прибыла на BMW, а жениха Ришикеша Кумара сопровождал кортеж из 151 машины.

Команда из 500 поваров приготовила кебабы из тонны баранины и 500 тысяч порций традиционных сладостей. На оформление ушло 15 тонн декораций, включая цветы из Китая. Скачки с участием 200 лошадей отложили из-за скопления 100 тысяч зрителей. Праздник завершился фейерверком.

Против Ананта Сингха возбудили 28 уголовных дел, в том числе по обвинениям в убийстве и похищении людей. Депутат отрицает вину.

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