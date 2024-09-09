С начала года Китай начал закупать у России меньше угля

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Глава Минэнерго Цивилев: экспорт угля из России в Китай упал на 8%

Россия продала КНР на 8% меньше угля за период январь-июнь 2024 года. Об этом ТАСС рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Уровень экспорта угля из России в Китай уменьшился до 45,5 млн тонн. Москва надеется, что уже с 2025 года удастся восстановить поставки до 100 млн тонн.

В июле у России появились два новых покупателя угля. Страна начала сотрудничать с Катаром и Мозамбиком.

При этом ранее сообщалось, что Россия потеряла нескольких крупнейших покупателей угля. Объем закупок снизили Индия, Турция и Китай.