РФ начала поставлять уголь в две новые страны

Российский уголь начал поставляться в две новые страны — Катар и Мозамбик, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание « Ведомости ».

Отгрузки угля в Катар за первый месяц поставок составили 129 тыс. тонн, в Мозамбик — 29 тыс. тонн. При этом вид экспортируемого угля не называется.

Также возобновились отгрузки в Танзанию и Тунис. Туда в первой половине этого года было отправлено по 12 тыс. тонн угля в общей сложности. Ранее экспорт угля в эти страны был приостановлен. Отгрузка этого вида топлива в Танзанию в последний раз состоялась в 2020 году, а в Тунис — в 2022 году.

Кроме того, РФ наращивает объемы поставок угля в другие страны, с которыми ранее уже был налажен контакт. К примеру, в Саудовскую Аравию было экспортировано до 47 тыс. тонн угля за январь–июнь, а в Израиль — 293 тыс. тонн.

Ранее стало известно, что Россия начала терять крупнейших покупателей угля. Так, закупать данный вид топлива в меньших объемах стали Индия, Китай и Турция.