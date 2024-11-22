«Рынок ждут непростые два месяца»: индекс РТС рухнул ниже 800 пунктов
Индекс РТС упал ниже 800 пунктов впервые с марта 2022 года
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Индекс РТС, рассчитывающийся Мосбиржей и считающийся ключевым индикатором фондового рынка России, упал ниже 800 пунктов впервые с 24 марта 2022 года. Это случилось после публикаций Центробанка о поднятии курса доллара выше 102 рублей, сообщает РБК.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова заявила, что, судя по всему, российский рынок ждут «непростые два месяца».
«После чего могут появиться надежды на улучшение как геополитической, так и монетарной ситуации», — продолжила эксперт.
22 ноября Центробанк России объявил, что официальный курс доллара вырос до 102,5761 рубля, а евро достиг 107,4252 рубля.
Утром стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) также превысила 2700 долларов за унцию впервые за две недели.