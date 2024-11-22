«Рынок ждут непростые два месяца»: индекс РТС рухнул ниже 800 пунктов

сегодня в 18:04

Индекс РТС упал ниже 800 пунктов впервые с марта 2022 года

Индекс РТС, рассчитывающийся Мосбиржей и считающийся ключевым индикатором фондового рынка России, упал ниже 800 пунктов впервые с 24 марта 2022 года. Это случилось после публикаций Центробанка о поднятии курса доллара выше 102 рублей, сообщает РБК .

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова заявила, что, судя по всему, российский рынок ждут «непростые два месяца».

«После чего могут появиться надежды на улучшение как геополитической, так и монетарной ситуации», — продолжила эксперт.

22 ноября Центробанк России объявил, что официальный курс доллара вырос до 102,5761 рубля, а евро достиг 107,4252 рубля.

Утром стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) также превысила 2700 долларов за унцию впервые за две недели.