Рост экспорта газа из РФ в ЕС связали с переориентацией СПГ в Азию

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Европейский союз наращивает импорт российского трубопроводного газа на фоне роста спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Так считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, пишут «Известия» .

«Переток СПГ идет в Азию, поскольку (там наблюдается. — Ред.) повышенный спрос по погодным факторам. Из-за этого, соответственно, меньше СПГ попадает в Европу. <…> И Европе приходится компенсировать трубопроводными поставками», — пояснил Митрахович.

Энергетик отметил, что Европа имеет ограниченные возможности для увеличения поставок трубопроводного газа от других поставщиков, помимо России. Поэтому Брюссель вынужден наращивать закупки российского топлива, несмотря на политические разногласия, полагает Митрахович.

Эксперт также обратил внимание, что пока Евросоюз официально не вводил санкции против российского голубого топлива.