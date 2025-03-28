Российский Центробанк может снизить ключевую ставку в апреле

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Аксаков: ключевая ставка в России снизится на 0,5 процента

Центробанк России может снизить ключевую ставку до 20,5% в апреле, заявил «Парламентской газете» председатель комитета Государственной Думы по финрынку Анатолий Аксаков.

Инфляция остается стабильной, но на финансовом рынке появились признаки ее снижения. Этому способствуют внешнеполитическая ситуация и укрепляющийся рубль, считает парламентарий.

«Я допускаю, что на следующем заседании Центральный банк может начать снижать ключевую ставку. Например, на 0,5 процента», — сказал эксперт в беседе с изданием.

Он добавил, что после такого решения регулятора могут подешеветь и кредиты.

Сейчас ключевая ставка в России составляет 21%.

Ранее в ЦБ РФ заявили о сохранении инфляционного давления на экономику страны. При этом в России начали отмечать постепенное замедление роста цен.