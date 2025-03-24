ЦБ сообщил о сохранении инфляционного давления в РФ

Несмотря на постепенное сезонное замедление, ценовой рост в феврале остается значительным. Инфляционное давление сохраняет устойчивость на повышенном уровне, а годовой показатель инфляции заметно превышает целевую отметку в 4%, сообщает Центробанк .

Перспективы возвращения к целевому показателю инфляции в 4% Банк России прогнозирует только к 2026 году. Финансовый регулятор продолжает отслеживать темпы и стабильность снижения как самой инфляции, так и инфляционных ожиданий.

В случае если динамика снижения цен окажется недостаточной для достижения намеченной цели в установленные сроки, регулятор не исключает возможности ужесточения денежно-кредитной политики путем повышения ключевой ставки.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что в России начали отмечать замедление роста цен. Специалист связал это в том числе с более сильной позицией национальной валюты.