Инфляция в России сбавит обороты: эксперт дал прогноз на весну

Директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что в России начал заметно снижаться рост цен: с 4 по 10 марта он составил всего 0,11%, сообщает АБН24 .

«Предпосылки, в частности, связаны с укреплением рубля. Снижение цен на импортные товары и прекращение роста цен на товары российского производства в силу того, что цена начинает в большей мере отражать себестоимость в пересчете на доллары, например, останавливает инфляционные процессы», — заявил эксперт.

По его словам, возможно, что укрепление рубля будет продолжаться. Сейчас появляются сигналы постепенного вызревания инфляции.

Высокая ставка Центробанка стимулирует россиян к накоплению сбережений. Падающий спрос заметен на рынке автомобилей и недвижимости, а продавцы вынуждены предлагать большие скидки, но выводы можно будет делать только в июле–августе, заключил эксперт.