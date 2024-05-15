Российский прожиточный минимум в 2025 году могут увеличить до 17,7 тыс руб

Минтруд РФ: прожиточный минимум в 2025 году может вырасти на 14,8%

Прожиточный минимум на душу населения в следующем году в России могут увеличить до 17,7 тысячи рублей по инициативе Минтруда РФ, сообщает «Интерфакс» .

«Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рублей. Это на 14,8% выше, чем в 2024 году», — говорится в сообщении.

Минтруд РФ отметил, что в 2023 году медианный доход составлял 40 121 рубль, что позволяет в среднем на душу населения увеличить прожиточный минимум уже в следующем году. Рост прожиточного минимум составит 44,2% от медианы.

Ранее кандидат экономических наук Екатерина Федюкович прокомментировала, как повышение МРОТ повлияет на заработные платы в России. Соответствующий законопроект о повышении минимального размера оплаты труда уже рассматривают в Госдуме.