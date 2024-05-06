Стало известно, вырастут ли зарплаты в России после поднятия МРОТ
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В Госдуме рассматривается законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с нынешних 19,2 тысячи рублей до 30 000 рублей. Кандидат экономических наук Екатерина Федюкович отметила, что инфляция неизбежно «съест» часть прибавки еще до роста доходов населения, сообщает RuNews24.
Инициаторами проекта выступили депутаты, включая главу комитета по труду Ярослава Нилова. Они аргументируют свое предложение тем, что низкий уровень МРОТ ведет к необоснованному разрыву в доходах населения, снижению общего спроса и замедлению роста ВВП страны.
Ряд экспертов предполагает, что увеличение МРОТ повлечет за собой рост прожиточного минимума, медианной зарплаты и размеров социальных выплат. Однако Федюкович такой позиции не разделяет.
«Маловероятно, что повышение МРОТ приведет к всеобщему росту зарплат, но на размер пособий и социальных выплат оно повлияет. Это дополнительная нагрузка на дефицитный бюджет. Соответственно, придется компенсировать рост расходов, возможно, за счет повышения налогов или заимствований», — пояснила кандидат экономических наук.
Эксперт не исключила, что ожидаемое увеличение подоходного налога все компенсирует. Тем не менее, в этом вопросе нужны расчеты, а не предположения, резюмировала Федюкович.