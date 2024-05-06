Стало известно, вырастут ли зарплаты в России после поднятия МРОТ

В Госдуме рассматривается законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с нынешних 19,2 тысячи рублей до 30 000 рублей. Кандидат экономических наук Екатерина Федюкович отметила, что инфляция неизбежно «съест» часть прибавки еще до роста доходов населения, сообщает RuNews24 .

Инициаторами проекта выступили депутаты, включая главу комитета по труду Ярослава Нилова. Они аргументируют свое предложение тем, что низкий уровень МРОТ ведет к необоснованному разрыву в доходах населения, снижению общего спроса и замедлению роста ВВП страны.

Ряд экспертов предполагает, что увеличение МРОТ повлечет за собой рост прожиточного минимума, медианной зарплаты и размеров социальных выплат. Однако Федюкович такой позиции не разделяет.

«Маловероятно, что повышение МРОТ приведет к всеобщему росту зарплат, но на размер пособий и социальных выплат оно повлияет. Это дополнительная нагрузка на дефицитный бюджет. Соответственно, придется компенсировать рост расходов, возможно, за счет повышения налогов или заимствований», — пояснила кандидат экономических наук.

Эксперт не исключила, что ожидаемое увеличение подоходного налога все компенсирует. Тем не менее, в этом вопросе нужны расчеты, а не предположения, резюмировала Федюкович.