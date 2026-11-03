IKEA продлила права на бренд в России до 2036 года

В октябре 2026 года IKEA продлила регистрацию товарного знака IKEA Family в России на десять лет — до сентября 2036 года. Это пока не говорит о подготовке к открытию магазинов, сообщает «ФедералПресс» .

Продление регистрации позволяет защищать бренд от подделок и незаконного использования. Это обычная практика международных компаний, в том числе тех, которые временно не работают на отдельных рынках.

«Возвращение IKEA в Россию в будущем возможно, но в ближайшие год-два вряд ли. На сегодняшний день компания не объявляла о планах возобновить работу и не называла никаких сроков. IKEA ушла с российского рынка в 2022 году, а к концу 2024 года распродала практически всю инфраструктуру, необходимую для ведения бизнеса», — пояснила доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Лариса Микаллеф.

Компания продала производственные предприятия, торговые центры «Мега», распределительный центр в Подмосковье и другую недвижимость. Для возвращения ей придется заново выстраивать поставки, логистику, торговую сеть и обслуживание покупателей.

В июле 2025 года представители Ingka Group выражали надежду вернуть IKEA российским покупателям, но не видели необходимых предпосылок. По оценке Микаллеф, восстановление бизнеса потребует времени и значительных инвестиций.

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