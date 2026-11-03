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Второе нападение медведя: мужчина выжил после встречи с хищником на Ямале

Происшествия

В Ямало-Ненецком автономном округе произошло еще одно нападение медведя на человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства округа.

«Случай произошел в лесной зоне Красноселькупского района, вдали от населенных пунктов. Он выжил, находится под наблюдением медиков», — рассказали там.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб после нападения медведя в поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО. Хищника ликвидировали, СУ СК РФ по региону организовало проверку.

В ведомстве отметили, что на территории округа фиксируется высокая активность медведей. Жителей призвали воздержаться от походов в лес, сбора грибов и ягод, а при обнаружении зверя или его следов вблизи жилья — сообщать в полицию и экстренные службы.

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