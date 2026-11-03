Пенсии с датой выплаты 4 ноября поступят на счета россиян 3 ноября

Получатели пенсий за 4 ноября 2026 года получат деньги на день раньше из-за праздника. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин, сообщает «ФедералПресс» .

Доцент Финансового университета при правительстве РФ объяснил перенос выплат Днем народного единства — нерабочим праздничным днем.

«C учетом практики предыдущих ситуаций с праздничными днями пенсии, которые должны поступить в нерабочий праздничный день 4 ноября, придут 3 ноября. Аналогичная ситуация и в случае, если выплата в ноябре будет приходиться на выходной день», — пояснил Балынин.

Например, пенсия с датой выплаты 8 ноября, в воскресенье, поступит на банковский счет не позднее пятницы, 6 ноября 2026 года. Вопросы о сроках доставки социальных выплат можно задать в своем банке или отделении «Почты России».

Экономист напомнил, что в 2026 году, как и в 2025-м, 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Трудовой кодекс закрепляет 14 нерабочих праздничных дней. Последний из них в 2026 году — 4 ноября. При пятидневке рабочая неделя состоит из двух частей: 2–3 и 5–6 ноября. Рабочий день 3 ноября сокращается на час.

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