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Три ночных рейса из Нижнего Новгорода в Москву задержались до утра

Транспорт

Три ночных рейса из Нижнего Новгорода в Москву отложили до утра, вылет еще одного перенесли на три часа. Данные появились на онлайн-табло аэропорта, сообщает pravda-nn.ru.

Минувшей ночью аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде вводил ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранним утром он ненадолго закрывался в связи с режимом «Беспилотная опасность» в регионе.

По данным Росавиации, с вечера 2 ноября в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский действуют ограничения на полеты.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Кстово.

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