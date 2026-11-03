Платные парковки для электросамокатов могут появиться в России

В России могут появиться платные парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. Это следует из проекта постановления правительства РФ о внесении изменений в правила дорожного движения, сообщает ТАСС .

Согласно документу, для парковки велосипедов и СИМ предусматривается специальная дорожная разметка 1.28. При этом разметка синего цвета будет обозначать, что парковка используется на платной основе.

Стоянка велосипедов и СИМ будет разрешена только в местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или разметкой. Транспортные средства необходимо будет устанавливать на подножки или фиксировать с помощью других устройств, удерживающих их в вертикальном положении.

Кроме того, проект предусматривает, что оставить велосипеды и СИМ можно только там, где они не создают помех для движения транспорта и пешеходов. На тротуарах и пешеходных дорожках стоянка будет ограничена специально обозначенными местами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.