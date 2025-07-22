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Российские миллиардеры не хотят делиться бизнесом с детьми

Российские миллиардеры, заработавшие состояние в 1990-е годы, не хотят делиться семейным делом с детьми. Об этом говорят данные исследования, организованного одной из немецких компаний, под названием «Self-made и унаследованное богатство», сообщает РБК .

Миллиардеры в РФ, разбогатевшие в 1990-е, преимущественно управляют своим бизнесом сами.

Ранее в России заочно арестовали IT-миллиардера и соучредителя компании IBS Сергея Мацоцкого. На него открыли дело о даче взятки в особо крупном размере.

До этого ФСБ пресекла попытку челябинского бизнесмена и политика Константина Струкова улететь из РФ. Суд запретил ему это делать.