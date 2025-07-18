В России задержали IT-миллиардера Сергея Мацоцкого по делу о крупной взятке

В России задержали IT-миллиардера и соучредителя компании IBS Сергея Мацоцкого. В отношении него, предположительно, расследуется дело о даче взятки в особо крупном размере, сообщает Mash .

В 2020 году Мацоцкий вышел из IBS и создал собственный бизнес — «ГС-Инвест». Компания создает софт и занимается интеграцией. Состояние — 14,5 млрд рублей. Также мужчина был в совете директоров «Вымпелкома».

За предполагаемую дачу взятки в особо крупном размере миллиардеру может грозить до 15 лет лишения свободы. Другие подробности случившегося не сообщаются. До этого Мацоцкий был на 18-м месте в списке IT-миллиардеров РФ.

Ранее СК России открыл уголовное дело против бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова. Его подозревают во взяточничестве.