Российские банки запускают страховки от потери процентов по вкладам

Российские банки активно вводят страхование от потери процентов по вкладам при досрочном изъятии денег на депозите. Граждане не хотят лишаться доходов из-за непредвиденных жизненных ситуаций, сообщает «Прайм» со ссылкой на «Ведомости» .

Ведущие страховые компании уже представили полисы или готовятся к этому в 2025 году. Речь идет «Согазе», «Ингосстрахе», «Росгосстрахе», «Альфа Страховании» и «Ренессанс Страховании».

Страховку уже используют крупные банки, например, «Альфа Банк», «Газпромбанк», ВТБ, «Россельхозбанк». Такое решение поможет клиентам повысить безопасность своих инвестиций. В том числе нововведение сделает депозиты более привлекательными.

Ранее жители Калининграда сообщили, что были неприятно удивлены при обмене рублей на доллары, так как пришлось платить комиссию за более новые банкноты американской валюты, хотя соответствующая информация никак не отображается в табло.