В Калининграде банки собирают комиссию за новые банкноты долларов

Жители Калининграда сообщили, что были неприятно удивлены при обмене рублей на доллары, так как пришлось платить комиссию за более новые банкноты американской валюты, хотя соответствующая информация никак не отображается в табло, сообщает «Клопс» .

«Пришлось побегать! Сначала снял рубли со счета на одну сумму долларов, когда узнал о комиссии, пришлось искать другие обменники, бежать доснимать деньги», — поделился впечатлениями после обмена валюты горожанин Алексей.

Новые правила обмена валюты установили некоторые российские банки в Калининграде. При покупке американской валюты, выпущенной после 2013 года, клиентам приходится доплачивать дополнительную комиссию в один рубль за доллар.

Например, при желании купить стодолларовую купюру современного образца, заплатить придется на 100 рублей больше установленного курса. То есть в обменник нужно отдать вместо 9100 рублей 9200 рублей.

Интересно, что старые доллары можно купить без дополнительных сборов, однако их практически нет в наличии у банков. Что касается европейской валюты, она по-прежнему обменивается без каких-либо комиссионных надбавок.

Ранее Центральный банк России обновил информацию о курсах валют на 6 марта. Американский доллар показал незначительный рост в сравнении со стоимостью на 5 марта 2025 года.