Доллар показал незначительный рост в официальном курсе ЦБ на 6 марта

Центральный банк России обновил информацию на официальном сайте относительно курса валют на 6 марта 2025 года. Согласно обнародованной информации, доллар покажет незначительный рост, а евро прибавит более одного рубля.

Один американский доллар 6 марта 2025 года будет стоить 89,7878 рубля. Днем ранее цена валюты за одну единицу составляла 89,2448 рубля. Таким образом, за сутки доллар покажет незначительный рост в +0,5430 рубля.

Евро за сутки подрастет на 1,8001 рубля и будет равен 95,7035 рубля. По данным от 5 марта 2025 года, европейская валюта оценивалась в 93,9034 рубля.

Китайский юань по итогам суток станет больше на +0,0984 рубля и будет стоить 12,2890 рубля.

Цены на драгоценные металлы по итогам суток также поползут вверх. Золото будет стоить 8 388,59 рублей вместо 8 265,55 рублей. Серебро 6 марта будет стоить 92,10 рубля против 90,45 рублей. Ценник на платину изменится с показателя в 2 757,38 рублей на 2 774,16 рублей.