Центробанк обновил официальные курсы валют на 5 марта

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 5 марта. Доллар практически не изменился в цене, понизившись незначительно, следует из данных на сайте ЦБ.

Курс американской валюты установлен на уровне 89,2448 руб. Он понизился на 0,0049 руб. по сравнению с предыдущим днем, когда составлял 89,2497 руб.

При этом евро подорожал. Если 4 марта он стоил 92,8530 руб., то 5 марта вырос до 93,9034 руб.

Курс юаня увеличился с 12,1658 руб. до 12,1906 руб.

Ранее финансист заявил, что из-за геополитики в марте доллар может стоить 80-100 рублей. Средний диапазон — 83-93 рубля.