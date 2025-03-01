сегодня в 05:18

Финансист: из-за геополитики в марте доллар может стоить 80-100 рублей

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко прогнозирует, что курсы валют в первом месяце весны будут зависеть от геополитики на фоне потепления дипломатических отношений между РФ и Соединенными Штатами. Эксперт считает, что при таком развитии ситуации вероятны как 80, так и 100 рублей за доллар, а также скачки между этими уровнями, сообщает агентство « Прайм ».

«Мы ожидаем средний диапазон по доллару в марте 83-93 рубля. Это дает рынку надежду на частичное ослабление санкционного давления», — отметила она.

В начале этой недели российский рубль значительно укрепился на валютном рынке. Так, 26 февраля впервые за последние 6 месяцев доллар достиг отметки 85,1721 рубля — минимального значения с июня 2024 года.

Ранее старший вице-президент ПАО «РосДорБанк» Ирина Пыхтина рассказала РИАМО, почему в России не падают цены на импортные товары в связи с понижением стоимости доллара относительно национальной валюты.