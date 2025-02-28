Курс доллара на Forex поднимался выше 88 рублей

В пятницу на платформе investing.com зафиксированы значительные колебания валютного курса. Американский доллар достигал отметки в 88,3017 рубля к 10:59 по Москве, позднее валюта немного подешевела и опустилась до отметки до 87,9437 рубля, сообщает «Финансы Mail» .

В начале этой недели российский рубль значительно укрепился на валютном рынке. Так, 26 февраля впервые за последние 6 месяцев доллар достиг отметки 85,1721 рубля — минимального значения с июня 2024 года.

В ходе торгов 28 февраля на Forex курс американской валюты преодолел психологически важный барьер в 88 рублей, показав заметную волатильность.

Ранее старший вице-президент ПАО «РосДорБанк» Ирина Пыхтина рассказала РИАМО, почему в России не падают цены на импортные товары в связи с понижением стоимости доллара относительно национальной валюты.