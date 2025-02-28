Доллар падает, цены растут: как соотносится курс валюты и ценообразование в РФ

Существует очевидная связь между курсом рубля и стоимостью импортных товаров на российском рынке, которые приобретаются за иностранную валюту. При этом цены в РФ не снижаются при падении курса иностранной валюты. Этот фактор имеет ограниченное влияние на ценообразование, заявила РИАМО старший вице-президент ПАО «РосДорБанк» Ирина Пыхтина.

«Нужно посмотреть, насколько выросли цены в России с 2021 года. Накопленная инфляция за 4 года составила 43%. За этот же период рубль ослаб к доллару на 21%: с 75 рублей в среднем в 2020 году и до 91 рубля за доллар в 2024 году. Если сравнивать к текущему курсу, то ослабление и вовсе составило всего 16%. И это более, чем за 4 года. Как видно, влияние курса на динамику цен в рассматриваемом периоде достаточно ограничено», — прокомментировала финансист.

Если не рассматривать краткосрочные и резкие скачки курса, то его динамика достаточно стабильна — за рассматриваемый период ослабление рубля происходило с темпом порядка 4% в год.

К существенному росту цен на импортные товары приводит также инфляция в странах-экспортерах, отмечает эксперт.

Среди других факторов, оказывающих влияние на рост цен, нужно отнести издержки на оплату труда — за 4 года номинальные заработные платы выросли на 65%, серьезно обогнав инфляцию. А также транспортные издержки — рост цен на бензин за 4 года составил 30%, пояснила Пыхтина.

«Таким образом, влияние курса рубля на цены импортных товаров, безусловно, присутствует, но не является единственным фактором, определяющим их динамику. Оборачиваемость товарных запасов импортеров составляет от 90 дней и более. Учитывая такие сроки оборачиваемости, а также наличие постоянных и устойчивых во времени трендов удорожания импорта, как инфляция в странах-экспортерах и внутренняя инфляция, мы наблюдаем и устойчивый рост цен на импортную продукцию», — резюмировала финансист.

Краткосрочные же колебания курса валют в большинстве случаев выравниваются в устойчивую динамику уже на временных горизонтах оборачиваемости товарных запасов импортеров, добавила она.