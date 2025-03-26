Российская экономика растет почти в 6 раз быстрее, чем европейская

Мишустин: экономический рост России в 6 раз превысил показатели стран Европы

Российская экономика демонстрирует активный рост, опережая европейские государства почти в шесть раз, сообщает «Царьград» .

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в то время как Европа сталкивается с рецессионными явлениями, Россия уверенно наращивает свой экономический потенциал.

За последние два года рост российской экономики значительно опередил европейские показатели, превысив их почти в шесть раз, отметил он.

Также Мишустин добавил, что Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира.