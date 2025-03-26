Россия вошла в топ крупнейших экономик мира

Михаил Мишустин: Россия входит в четверку крупнейших экономик мира

В ходе выступления в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика уже второй год демонстрирует темпы роста, опережающие среднемировые показатели. По его словам, РФ входит в число четырех крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, сообщает «Царьград» .

«Россия входит в „четверку“ крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — отметил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что благодаря совместной работе, проводимой под руководством президента, удалось решить ряд важных системных задач, несмотря на усиливающееся внешнее давление.

Премьер-министр уточнил, что рост ВВП в 2024 году составил 4,1%, что значительно превосходит средние показатели развитых стран. За последние 2 года российская экономика росла почти в 6 раз быстрее, чем европейская. При этом в Европе наблюдается противоположная тенденция, например, экономика Германии сокращается.

Мишустин также добавил, что по итогам прошлого года ВВП впервые превысил 200 трлн рублей в номинальном выражении.