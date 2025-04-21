Россияне в среднем хотят накопить к пенсии более 3 млн рублей

По информации опроса «СберНПФ», к моменту выхода на пенсию россияне планируют накопить 3,1 млн рублей. Большинство граждан намерены отложить к этому времени более 1 млн рублей, сообщает РБК .

Доля тех, кто планирует накопить более 10 млн рублей, составляет 2,4%. По данным опроса, существенно снизилось число тех, кто не рассчитывает на сбережения. Год назад накопить меньше 1 млн рублей планировали 70% россиян, то теперь — только 35,7%.

При этом только треть опрошенных уже начали копить на пенсию. Чаще всего средства сохраняют с помощью банковских вкладов. Также россияне привыкли хранить деньги наличными. Интерес растет к программе долгосрочных сбережений.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб рассказал, что с 1 мая 2025 года россияне с I группой инвалидности и граждане, достигшие 80-летнего возраста, начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Размер выплаты увеличится с 8 907,70 рубля до 17 815,40 рубля.