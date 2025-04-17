В России приняты новые меры поддержки для пенсионеров

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С 1 мая пенсионеры-инвалиды и 80-летние россияне получат двойную выплату

С 1 мая 2024 года россияне с I группой инвалидности и граждане, достигшие 80-летнего возраста, начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

Размер выплаты увеличится с 8 907,70 рубля до 17 815,40 рубля.

Право на увеличенную выплату получат пенсионеры, которым в апреле 2024 года установили I группу инвалидности и граждане, отметившие 80-летний юбилей в апреле текущего года.

Решение связано с повышенными расходами этих категорий пенсионеров на медицинские препараты и средства ухода. Как подчеркнула Бессараб, дополнительная поддержка поможет компенсировать возросшую стоимость жизни.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал переход на двухэтапную индексацию пенсий с 2026 года. Новая система предусматривает возможность повышения выплат сверх уровня инфляции при наличии дополнительных доходов у Социального фонда.