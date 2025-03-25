Россияне стали употреблять больше мяса, рыбы и молока

Граждане РФ стали больше употреблять мясо, рыбу и молоко. В 2024 году показатель достиг рекордного уровня — 27,9 кг на человека, заявили в Россельхозбанке. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости .

Таким образом, потребление белка животного происхождения в прошлом году продемонстрировало исторический максимум. Это на 75% больше, чем в 1999 году. Тогда показатель употребления был на уровне 16 кг на человека.

В Россельхозбанке уточнили, что к потреблению белка относится употребление мясных продуктов, молока, а также рыбы, морепродуктов и яиц. Так, в 2024 году один человек в среднем ел около 11,7 кг мяса. Также он употреблял 11,33 кг молока.

Кроме того, в прошлом году на одного человека в России приходилось порядка 2,86 кг рыбы, 2,02 кг яиц. Рыбы россияне стали употреблять больше на 129% по сравнению с 1999 годом.

Эксперты отмечают, что потребление мяса, рыбы и молока выросло благодаря развитию собственного производства. Тренд на рост потребления протеина сохраняется.

Ранее стало известно, что стоимость готовой еды в автоматах и микромаркетах увеличится в 2025 году на 10%. Рост цен связан с инфляцией, подорожанием сырья и логистики.