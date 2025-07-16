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ГУРБ Подмосковья подписало соглашение о сотрудничестве с Центробанком РФ

В условиях ежедневного развития новых финансовых инструментов и их цифровизации, для государства важно принять все возможные меры по защите сбережений граждан. Для пресечения нелегальной финансовой деятельности в Подмосковье руководитель ГУРБ Московской области Кирилл Карасев и начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов подписали соглашение о взаимодействии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЦБ РФ осуществляет важную функцию по надзору за кредитными организациями, а также в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке. Для содействия в реализации надзорной функции, ГУРБ на постоянной основе организует рейдовые мероприятия с непосредственным участием народных дружин, направленные на выявление организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности.

В дальнейшем данная информация направляется в ГУ Банка России по ЦФО для анализа, и при подтверждении нарушения закона — в органы прокуратуры для принятия мер административного воздействия.

В своем выступлении на церемонии подписания Рустэм Марданов особо отметил высокую продуктивность взаимодействия и активность дружины в Раменском, Сергиево-Посадском, Красногорском и Химкинском городских округах.

ГУРБ Московской области напоминает, что граждане могут самостоятельно сообщить об организациях, занимающихся нелегальной финансовой деятельностью:

На горячую линию Банка России по телефону: 8 (495) 950-21-90;

После соединения робот предложит переключить Вас на профильное подразделение через цифру 3;

На электронную почту stop_nelegal@cbr.ru , куда можно прикрепить фотографии организации с указанием ее адреса.

Кроме того, для самостоятельной проверки организации используйте специальные реестры ЦБ РФ:

Участники финансового рынка;

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

Ссылки на данные реестры также расположены на главной странице сайта ГУРБ Московской области, во всплывающих окнах сверху.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.