В Электростали капитально ремонтируют Детскую музыкальную школу

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В Электростали в детской музыкальной школе на ул. Николаева, 11, проходит капитальный ремонт. В рамках капремонта планируется обновить фасад и кровлю, выполнить усиление фундаментов и несущих стен, заменить перекрытия, оконные и дверные блоки, внутренние инженерные сети и вентиляцию. Также будет выполнена частичная перепланировка помещений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент подрядчик проводит демонтажные работы и комплексное инженерно-техническое обследование здания, оценивает состояние объекта на выявление скрытых дефектов. В ближайшее время планируется приступить к подготовительным работам для дальнейшего усиления фундаментов.

Капитальный ремонт Детской музыкальной школы проходит в рамках государственной программы «Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершение работ запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.