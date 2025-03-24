Стоимость готовой еды в автоматах и микромаркетах увеличится в 2025 году на 10%

Основатель сети бесконтактных микромаркетов «ВремяЕсть» Алексей Шерстов предупредил россиян о том, что стоимость готовых блюд в офисных микромаркетах и вендинговых аппаратох в 2025 году вырастет на 10% по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Газета.ru» .

По мнению эксперта, среди основных факторов роста цен останутся инфляция, подорожание сырья и логистики, расходы на обслуживание и изменение курса валют. В 2022 году был зафиксирован самый крупный скачок цен за последние несколько лет. Тогда стоимость продуктов выросла на 20-70%.

«Наибольшее подорожание ожидается в сегменте блюд с рыбой, мясом и свежими овощами. Это связано с высокими затратами на сырье и сезонностью продукции», — заявил Шерстов.

Однако многие компании могут удержать рост цен на некоторые товары при стабильном спросе, оптимизации закупок и работы с поставщиками.

Также эксперт спрогнозировал, что в ближайшие 2-3 года спрос на готовую еду будет сильно увеличиваться. Это будет происходить из-за отсутствия времени у потребителей, развития доставки готовых блюд, возвращения сотрудников с удаленки в офисы и расширению ассортимента в в супермаркетах и офисных микромаркетах.