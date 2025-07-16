В Подмосковье увеличили выплату на технические средства реабилитации для инвалидов

Жители Московской области с инвалидностью могут оформить выплату для приобретения реабилитационных изделий, прописанных в индивидуальной программе реабилитации, но не входящих в федеральный перечень, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Ежегодно этой мерой поддержки пользуются около 3 тысяч наших жителей. Мы увеличили выплату на одни из самых востребованных изделий — медицинская кровать и электрический подъемник. Это позволит учесть индивидуальные потребности каждого человека и обеспечить более широкий доступ к необходимым средствам», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Как уточнили в региональном Министерстве социального развития Подмосковья, выплата на приобретение медицинской кровати увеличена вдвое и теперь составляет 32 907 рублей, а выплата на приобретение электрического подъемника для ванны стала на 17% больше — 35 991 рублей.

Денежные средства на приобретение предоставляется проактивно: информация о рекомендуемых средствах реабилитации поступает автоматически и предзаполненное заявление приходит в личный кабинет на портале госуслуг Московской области для того, чтобы проверить данные и подписать.

В ведомстве уточнили, что в этом году в бюджете региона предусмотрено порядка 50 млн рублей на данную меру поддержки с учетом увеличения суммы выплат на изделия.

Заявление на выплату можно также подать в электронном виде на региональном портале государственных услуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.