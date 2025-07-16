Спортсмены Талдома приняли участие во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

12 и 13 июля в Подольске прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике для детей до 16 и 18 лет. Это событие собрало юных спортсменов с многих регионов России, которые прибыли, чтобы продемонстрировать свои способности и достижения. Юные легкоатлеты Талдомского округа под руководством тренера Алексея Акулова также приняли участие в соревнованиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Погода в эти дни стояла жаркая, что добавляло сложности участникам. Тем не менее, несмотря на высокие температуры, ребята проявили невероятную стойкость и волю к победе. Каждое состязание проходило в атмосфере дружелюбия и поддержки, что помогало участникам оставаться сосредоточенными и целеустремленными.

На соревнованиях показали отличные результаты как новички, так и опытные атлеты.

Такие мероприятия не только способствуют развитию легкой атлетики в стране, но и укрепляют дух командной работы и единства. Подольск в эти дни стал настоящей ареной для будущих чемпионов. Успехи, достигнутые на этих соревнованиях, вдохновят молодых спортсменов на новые достижения и стремления к высоким результатам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.