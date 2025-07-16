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Росгвардейцы 2 285 раз выезжали по тревоге с охраняемых объектов Подмосковья

Стражи правопорядка обеспечили безопасность 112 мероприятий. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны, краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано 1 029 граждан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведены 942 проверки обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 165 единиц оружия. Составлено 199 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 54 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнены 16 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.