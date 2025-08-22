Россияне стали покупать меньше баклажанов и кабачков

сегодня в 14:02

В России снизились продажи баклажанов и кабачков

С августа 2024-го по июль текущего года продажи свежих овощей в России сократились на 2,6%. Сильнее всего снизился спрос на баклажаны, кабачки, картофель, помидоры, редис и огурцы, сообщает «Коммерсант» .

Так, согласно данным аналитической компании «Нильсен», натуральные продажи баклажанов сократились на 16% год к году, кабачков — на 10,5%, картофеля — на 6,4%.

По мнению экспертов, изменение потребительских привычек граждан обусловлено желанием сэкономить, увеличением стоимости востребованных товаров, сокращением ассортимента и холодным летом. В неблагоприятные погодные условия люди отдают предпочтение более тяжелой пище.

