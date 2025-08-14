Россиянам объяснили, почему растут цены на мясо

Ежемесячно наблюдается тенденция к увеличению цен на баранину и говядину. По мнению специалиста, ключевой фактор — несоответствие между тем, сколько мяса хотят купить, и тем, сколько его реально доступно на рынке.

Производства мяса в стране недостаточно, поэтому предложение не может удовлетворить существующий спрос. В случае с говядиной наблюдается взаимосвязь: снижение объемов закупок влечет за собой уменьшение производства, что, в свою очередь, приводит к быстрому росту цен. Помимо этого, на стоимость говядины влияют инфляционные издержки, такие как цены на корма, содержание скота и оплата труда. Все это создает предпосылки для увеличения цен, уточнил Холод.

Он также отметил, что потребительский спрос оказывает сдерживающее влияние на рост цен на говядину.

«Если инфляция будет высока, то возможно подорожание мяса на 10-15%. В противном случае цены будут медленнее расти, потому что иначе у производителя будет вопрос: существовать ему или нет», — добавил эксперт в эфире радио Sputnik.

Кроме того, Холод указал на то, что Россия вынуждена импортировать мясо из-за рубежа, что также является фактором, способствующим его удорожанию.