Россиянам рассказали, как не провалиться в финансовую яму при микрозаймах

Согласно статистике, в первом квартале 2025 года в России увеличилась средняя сумма микрозайма на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что делать жителям страны, чтобы не провалиться в финансовую яму из-за микрокредитов. Об этом сообщает NEWS.ru .

По словам Щербаченко, прежде чем подать заявку на микрозайм, следует обратиться в банк и попытаться получить там обычный кредит. Как правило, микрофинансовые организации (МФО) предлагают худшие условия, чем банки, и из-за этого можно провалиться в финансовую яму. Чтобы этого не случилось, от микрозайма лучше отказаться, особенно если есть сомнения, что деньги получится вернуть в срок.

«Следует рефинансировать долги через банки, где ставки ниже. Также надо сначала обращаться в банки. Даже с плохой кредитной историей можно получить кредит под залог или с поручителем», — пояснил Щербаченко.

При этом он отметил, что услуги МФО все равно останутся популярными у россиян с плохой кредитной историей. За первые 3 месяца 2025 года в РФ увеличилась максимальная сумма микрозайма на 25% в сравнении с данными 2024 года за такой же период. Это свидетельствует о росте спроса на такие услуги, однако они могут усугубить ситуацию.

Ранее сообщалось, что коллекторы по итогам первого квартала 2025 года купили долги россиян на рекордную сумму в 22 млрд рублей. Это 82% от всех долгов на этот период.