Коллекторы купили рекордный объем долгов МФО за I квартал

Микрофинансовые организации в I квартале этого года продали коллекторам рекордный объем займов на сумму 22 млрд рублей. Это 82% от всех долгов на этот период, сообщает Frank Media .

Показатель оказался рекордным для I квартала за последние четыре года. Эксперты отмечают усиление тренда на продажу «молодой просрочки» — долгов сроком до 180 дней, сообщают «Ведомости».

С мнением согласился гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. Он также отметил высокий спрос покупателей и «омоложение» портфелей. При этом срочность долга — важнейший показатель при оценке портфеля.

Ранее директор кредитного направления в финансовом маркетплейсе «Сравни» Магомед Гамзаев рассказал, что перед оформлением микрозайма крайне важно тщательно изучить информацию о выбранной МФО. Это поможет избежать внезапной встречи с мошенниками и защитит финансы.