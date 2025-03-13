Перед тем как оформить микрозайм, крайне важно тщательно изучить информацию о выбранной микрофинансовой организации (МФО), что поможет избежать внезапной встречи с мошенниками и защитит финансы. О том, как избежать мошенничества при обращении в МФО, РИАМО рассказал директор кредитного направления в финансовом маркетплейсе «Сравни» Магомед Гамзаев.

МФО одобряют все меньше кредитов

В середине 2024 года эксперты «Сравни» зафиксировали значительный переток клиентов из кредитов в займы, поскольку риск-политика МФО была более лояльной к заемщикам. Так, например, в течение 2024 года пользователи «Сравни» оформляли микрозаймы на 36% больше, чем в 2023 году. Однако сумма одобренных займов оказалась значительно ниже, чем потребности клиентов. По данным «Сравни», средняя сумма выданного микрозайма в январе 2025 года увеличилась на 3% по сравнению с январем 2024 года, составив 9066 рублей (тогда как в январе 2024 года средняя сумма займа была 8808 рублей). При этом средняя запрашиваемая сумма в 2024 году составила 15 861 рубль. В январе 2025 года этот средний показатель вырос до 16 273 рублей.

«Таким образом, мы видим, что заемщики чаще обращаются за относительно большими суммами, но при этом получают одобрение лишь на небольшие займы», — констатирует Гамзаев.

В 2024 году изменился и портрет клиента МФО: чаще всего заявки на микрозаем стали оставлять мужчины в возрасте 20-34 лет. В большинстве случаев это были люди с доходом в среднем от 30 до 90 тысяч рублей, добавляет эксперт.

Как убедиться в легальности МФО

Для начала необходимо проверить ее наличие в реестре Банка России. Важно помнить, что МФО не получают лицензии, как банки. Проверенные организации включены в специальный государственный реестр, и, если в нем нет информации о выбранной МФО, лучше не рисковать и не обращаться к ней за займами, рекомендует Гамзаев.

Следующим шагом будет поиск информации о МФО в реестре саморегулируемой организации (СРО). Каждая легальная МФО должна состоять в одной из двух действующих в России СРО — «Микрофинансовый альянс» или «Мир». Если вашей организации нет в реестре СРО, это может свидетельствовать о мошенничестве, обращает внимание эксперт.

«Важно также внимательно изучить условия микрозайма, указанные в договоре. Ставки по микрозаймам, как правило, выше, чем проценты по банковским кредитам, но они ограничены Банком России. МФО может начислять не более 0,8% в день, что составляет 292% годовых. Убедитесь в том, что условия вашего займа соответствуют этим требованиям», — говорит Гамзаев.

Кроме того, ЦБ устанавливает ограничения на максимальный размер задолженности. Общая сумма долга, включая штрафы и плату за услуги, не должна превышать 130% от суммы микрозайма. Легальные МФО соблюдают эти ограничения, тогда как мошенники могут устанавливать значительно более высокие ставки и суммы штрафов.

Наконец, важно помнить, что МФО не имеют права выдавать займы под залог квартиры или доли в ней. Если предлагается такая услуга, это явный признак мошенничества. Легально выдавать кредиты под залог недвижимости могут только банки.

«Чтобы убедиться в надежности микрофинансовых организаций, можно воспользоваться маркетплейсом „Сравни“. Все компании, представленные на нашем сайте, прошли проверку и зарегистрированы в реестре Банка России. Они также входят в саморегулируемую организацию, что подтверждает их легальность и надежность», — отмечает эксперт.

На протяжении последних двух лет «Сравни» активно цифровизирует рынок МФО, внедряя современные технологии и подключая крупные компании через API. Это позволяет значительно упростить клиентский путь и сделать процесс получения микрозаймов более удобным и прозрачным. Например, если гражданин оформил беспроцентный микрозаём на сумму 10 тысяч рублей, он не столкнется с неожиданными расходами, которые могут возникнуть из-за подписки на дополнительные услуги, такие как, например, телемедицина или юридические консультации.

Также стоит обратить внимание на отзывы пользователей о выбранной МФО на сайте «Сравни». Это поможет составить более полное представление о компании и ее репутации, добавляет Гамзаев.