Проверка систем оповещения пройдет в Химках 7 октября: в 10:40 включат сирены и громкоговорители, а по телевидению и радио передадут короткие сообщения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках 7 октября проверят системы оповещения. Сирены и громкоговорители включат в 10:40. По телевидению и радио передадут краткие речевые сообщения. Информация о проверке также появится в мобильных приложениях системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

Проверка позволит оценить работоспособность средств оповещения и готовность дежурного персонала, который запускает системы. Система экстренного оповещения связана со средствами мониторинга химически опасных объектов, крупных водоемов, лесного фонда, погодных условий и других факторов, потенциально угрожающих жизни и здоровью людей.

«Внимание всем!» — единый сигнал оповещения населения для оперативных действий в экстремальных ситуациях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.