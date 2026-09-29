сегодня в 15:41

Строители в Люберцах довели готовность автодорожного путепровода до 20%

Строители возвели все шесть опор путепровода через железную дорогу в Люберцах. Готовность объекта сейчас составляет 20%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства автодорожного путепровода в Люберцах. Строители завершают укрупнительную сборку металлоконструкций и продолжают перенос инженерных коммуникаций. Все шесть опор уже смонтированы. Следующий этап — надвижка пролетного строения над железнодорожными путями.

Длина путепровода составит 277,5 метра. Проект также предусматривает строительство участка автомобильной дороги, устройство подпорных стен и переустройство инженерных сетей. Путепровод соединит улицу Инициативную с Октябрьским проспектом и станет альтернативой тоннелю в районе улиц Волковской и Транспортной, где из-за реверсивного движения возникают заторы. После открытия путепровода тоннель планируют преобразовать в пешеходную зону.

Застройщик объекта — ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства». Работы начались в сентябре 2025 года. Рабочее движение по путепроводу планируют открыть в III квартале 2027 года, полностью завершить строительство — в феврале 2028 года.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.