Путин: «Единая Россия» упрочила своё лидерство

«Единая Россия» играет особую роль в укреплении государства и никогда не отличалась популизмом. Партия принимала иногда сложные, но необходимые для стабильного развития страны, экономики, социальной сферы решения, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

"Я очень рассчитываю на то, что так и будет в следующем составе Государственной думы», — акцентировал он.

Президент выразил уверенность, что «Единая Россия», как и прежде, выстроит товарищеское, партнёрское взаимодействие с другими фракциями и по традиции обеспечит эффективное, справедливое представительство всех политических сил в руководстве Госдумы и парламентских комитетов.

«Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли. Всё ценное из их инициатив надо брать в работу. Именно так, с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества и формируется объединяющая повестка», — заявил глава государства.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что партия видит приоритетное развитие в законодательном обеспечении Народной программы, так как масштаб доверия партии порождает и масштаб ответственности за все принимаемые решения.

«Все меры, которые включены в программу, соответствуют ключевым вызовам, с которыми сталкивается страна. Они касаются экономики, социальной сферы, демографии, образования, здравоохранения, сглаживания неравенства между регионами и достижения технологического лидерства. Если мы на все эти вопросы подготовим грамотный ответ, то страна получит необходимый толчок в своём развитии, даже несмотря на драматические события и военные действия», — акцентировал он.

Владимир Путин поддержал озвученную Дмитрием Медведевым кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Государственной Думы.

«Вячеслав Викторович выстроил работу в предыдущем составе Госдумы должным образом, в общем, по-партнёрски. Атмосфера была и принципиальная, и деловая. Поэтому я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Вячеслава Викторовича Володина на должность председателя Государственной Думы следующего созыва», — сказал президент.

В период с 18 по 20 сентября в Московской области проходили выборы депутатов Государственной думы, Мособлдумы и местных советов ряда муниципальных округов. В голосовании приняло участие свыше 3 миллионов жителей Московской области – более половины избирателей региона.

В федеральном парламенте подмосковную «Единую Россию» будут представлять 18 депутатов. Партия победила во всех 12 одномандатных округах области и получила более 56% по списку.

В новый состав Госдумы вошли возглавлявшие подмосковные города Сергей Юров и Андрей Булгаков, а также Герой России Людмила Болилая. Свою работу в качестве депутата продолжат Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин, Ирина Роднина, Денис Майданов, Сергей Пахомов и другие.

Кроме того, «Единая Россия» получила 39 из 50 мандатов в региональном парламенте: 22 — в одномандатных округах и 17 — по партийным спискам.